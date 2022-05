Photo : YONHAP News

Die USA wollen voraussichtlich den "Second Gentleman" Douglas Emhoff zur Amtsantrittsfeier von Yoon Suk Yeol schicken.Wie aus diplomatischen und politischen Kreisen in Washington am Dienstag verlautete, gebe es Gespräche mit Südkorea, den Ehemann der Vizepräsidentin Kamala Harris daran teilnehmen zu lassen. Ihn sollen der Arbeitsminister Marty Walsh und der Vorsitzende des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, Ami Bera, begleiten.Der Jurist Emhoff hatte auch im August letzten Jahres die US-Delegation bei den Olympischen Spielen in Tokio angeführt.In der Vergangenheit hatten die USA ihren Außenminister oder nationalen Sicherheitsberater geschickt, wenn in Südkorea ein neuer Präsident vereidigt wurde. Da jedoch ein Gipfelgespräch mit Joe Biden vorbereitet werden muss, das am 21. Mai und damit schon elf Tage nach Yoons Amtsantritt in Südkorea stattfinden soll, gilt dies als unwahrscheinlich.Unterdessen will China offenbar Vizepräsident Wang Qishan zu Yoons Antrittszeremonie am 10. Mai schicken.