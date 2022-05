Südkorea meldet 49.064 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 50.000 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 49.064 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden seien.Verglichen mit der Vorwoche ging die Zahl um etwa 27.000 zurück.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 72 auf 23.079. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Mittlerweile sind 64,6 Prozent der Bevölkerung dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Der entsprechende Anteil erreicht bei den Menschen ab 60 89,5 Prozent.4,8 Prozent der Bevölkerung erhielten auch ihre vierte Impfung. Bei den Menschen ab 60 liegt die Quote bei 17 Prozent.