Meritz Securities senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2022 auf 2,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas wird laut einer Prognose dieses Jahr infolge der Wachstumsverlangsamung beim Export und dem privaten Konsum lediglich um 2,6 Prozent zulegen.Die nach unten korrigierte neue Wachstumsprognose stellte Meritz Securities am Mittwoch.Die Wertpapierfirma hatte noch zu Jahresanfang mit drei Prozent Wachstum gerechnet, aber die Aussichten Ende März auf 2,8 Prozent gesenkt.Lee Seung-hoon, Ökonom bei Meritz, teilte mit, dass man mit Rücksicht auf die abgeschwächte Wachstumsdynamik in wichtigen Ländern die Exportaussichten nach unten korrigiere. Zudem senke man unter Berücksichtigung der verzögerten Erholung der Binnennachfrage die Prognose für das Wachstum des BIP in diesem Jahr erneut.Die Inflationsprognose für dieses Jahr wurde von 3,3 Prozent auf 4,1 Prozent angehoben.