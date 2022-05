Photo : YONHAP News

Dank der gelockerten Corona-Regeln zeichnet sich in Südkorea eine deutliche Erholung der Nachfrage nach Auslandsreisen ab.Unter anderem erholte sich die Nachfrage nach Hochzeitsreisen an Urlaubsorten wie Hawaii, und zwar auf 70 Prozent des Niveaus vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.Hana Tour teilte am Mittwoch mit, dass 1.272 Personen im letzten Monat Hochzeitsreisen gebucht hätten. Das entspreche 70 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum des Jahres 2019.Das ist zehn Mal mehr als im Februar, als die Einreisenden noch zur Quarantäne verpflichtet waren.Auch bei der Nachfrage nach Europareisen lässt sich eine spürbare Erholung erkennen. Beim Reisebüro Very Good Tour reservierten 13.656 Personen im letzten Monat Europareisen. Das entspricht 70,9 Prozent des Niveaus im selben Zeitraum 2019.