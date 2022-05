Nach Wohnhaus-Einsturz in Gwangju: Baufirma will alle dortigen Wohngebäude abreißen

Photo : YONHAP News

Nach dem Teileinsturz eines Hochhaus-Rohbaus in Gwangju im Januar hat der Bauherr beschlossen, alle dortigen acht Wohngebäude abzureißen.Die Entscheidung gab HDC Hyundai Development Company bekannt.Chung Mong-gyu, Vorsitzender der HDC Group, kündigte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch an, alle acht Gebäude des IPARK-Komplexes in Hwajeong-dong in Gwangju abzureißen und neu zu bauen.Ursprünglich war geplant, dass 847 Wohnungen in den acht Gebäuden am 30. November dieses Jahres bezogen werden können.Die Firma geht davon aus, dass 70 Monate für den Abriss und Neubau gebraucht werden.Beim Einsturz eines Teils des Hochhauses auf der Baustelle in Gwangju im Januar kam eine Person ums Leben. Fünf Menschen werden vermisst.