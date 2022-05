Große Veränderungen in Rangliste der 500 umsatzstärksten Unternehmen in Korea

Photo : YONHAP News

In der Rangliste der 500 umsatzstärksten Unternehmen in Südkorea ist es letztes Jahr zu großen Veränderungen gekommen.Auffällig sind das Vorrücken und der Neueinstieg von Unternehmen aus den Bereichen Batterien, K-Pop und Kryptowährung.Zudem konnten über 50 Firmen trotz eines Jahresumsatzes von über einer Billion Won nicht zu den Top-500 zählen, weil sich Großunternehmen einer starken Verbesserung der Geschäftsergebnisse erfreuten.Das gab CEO Score, ein Forschungsinstitut für Unternehmensdaten, am Mittwoch bekannt. CEO wählte unter den einheimischen Firmen, die ihre Finanzdaten offengelegt hatten, die 500 umsatzstärksten Unternehmen aus.Demnach hielt sich Samsung Electronics mit 279,6 Billionen Won (221,8 Milliarden Dollar) an der Spitze. Hyundai Motor verteidigte mit 117,6 Billionen Won (93,3 Milliarden Dollar) den zweiten Platz.POSCO Holdings rückte von Platz sechs auf Platz drei vor. Auf den vierten bis sechsten Plätzen rangierten LG Electronics, Kia Motors und Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Die drei Unternehmen fielen jeweils um einen Rang gegenüber dem Vorjahr zurück. Den siebten Platz belegte wieder Hanwha.Der Sprung von Unternehmen aus Schlüsselbranchen der vierten Industrie wie Halbleiter und Batterien in der Rangliste war bemerkenswert. SK Hynix verbesserte sich um vier Ränge auf Platz acht, LG Chem um sechs Ränge auf Platz neun.LG Energy Solution, Hersteller von E-Auto-Batterien, rückte um 299 Ränge auf Platz 44 vor.39 Unternehmen stiegen neu in das Ranking ein. Dazu zählen Dunamu (Platz 168), der Betreiber der Kryptowährungsbörse Upbit, und Hybe (Platz 447), die Agentur der K-Pop-Band BTS.