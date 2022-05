Nordkorea veröffentlicht Fotobuch zu innerkoreanischen Gipfeln im Jahr 2018

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Fotobuch zu den drei innerkoreanischen Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten, Kim Jong-un, im Jahr 2018 veröffentlicht.Das nordkoreanische Propagandamedium „Uriminzokkiri“ veröffentlichte das Fotoalbum „Große Wende der Nord-Süd-Beziehungen 2018“ in seinem Internetauftritt.Darin sind wichtige Szenen der Spitzentreffen im April und Mai 2018 im Waffenstillstandsort Panmunjom und des Gipfels im September jenes Jahres in Pjöngjang abgebildet.Das Fotobuch enthält auch Aufzeichnungen dazu, wie es zum Gipfeltreffen kam, nachdem Kim in seiner Neujahrsansprache im Januar 2018 die Bereitschaft erklärt hatte, Athleten zu den Olympischen Winterspielen in PyeongChang zu schicken. Es wird gezeigt, wie eine südkoreanische Delegation von Sondergesandten Nordkorea besuchte und sich mit Kim traf.Neben Fotos von Präsident Moon und seiner Gattin sind auch Bilder von Persönlichkeiten zu sehen, die zum Zustandekommen der Spitzentreffen beitrugen, darunter der damalige südkoreanische Geheimdienstchef Suh Hoon und der damalige nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong.Die beispiellosen drei innerkoreanischen Gipfeltreffen hätten nach innen und außen deutlich gezeigt, dass die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea in eine völlig neue Phase eingetreten seien, hieß es.