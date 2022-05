Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass man eine ballistische Rakete detektiert habe, die gegen 12.03 Uhr vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus abgefeuert worden sei.Das Militär verfolge und überwache damit verbundene Entwicklungen in Vorbereitung auf weitere Starts, hieß es.Nordkorea hatte am 16. April zwei Projektile abgeschossen, bei denen es sich nach eigenen Angaben um eine neuartige taktische Lenkwaffe gehandelt habe. Am 24. März hatte das Land eine ballistische Interkontinentalrakete vom Gebiet Sunan aus gestartet.