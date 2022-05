Kommende Regierung will mit Drei-Achsen-System Reaktionsfähigkeit gegen Nordkoreas Atomwaffen verstärken

Photo : YONHAP News

Das präsidiale Übergangskomitee hat in Bezug auf die staatspolitischen Aufgaben der kommenden Regierung im Verteidigungsbereich die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen sowie die Stärkung des Militärbündnisses mit den USA betont.Bei der Präsentation der Aufgaben am Dienstag gab das Team Pläne zur Sicherung des koreanischen Drei-Achsen-Systems bestehend aus dem Kill-Chain-System, einer mehrstufigen Raketenabwehr und Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) bekannt. Man wolle die Reaktionsfähigkeit der südkoreanischen Armee gegen Nordkoreas Atomwaffen, Raketen und Langstreckenartillerie deutlich verstärken, um über praktische Reaktions- und Abschreckungsfähigkeiten zu verfügen, hieß es.Zu den Aufgaben zählen auch die Gründung eines strategischen Kommandos für einen effektiven Betrieb der Raketenstreitkräfte und von Cyberkriegen sowie Weltraum-Einsätzen und eine frühzeitige Indienststellung eines Systems zum Abfangen der Langstreckenartillerie für ein besseres Vorgehen gegen Nordkoreas Langstreckenartillerie.Das Übergangsteam präsentierte auch Pläne für größeres Vertrauen innerhalb des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses und die Erweiterung der Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan. Durch die Wiederinbetriebnahme der Gruppe für erweiterte Abschreckungsstrategie und Beratung (EDSCG) mit den USA wolle man ein Kooperationssystem für den Einsatz von strategischen Waffen der USA aufbauen und gemeinsame Feldmanöver auf Regimentsebene oder höher wiederaufnehmen.Die kommende Regierung will zudem den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea im Einklang mit den vorliegenden Bedingungen anstreben.Die Stationierung einer weiteren Einheit des US-Raketenabwehrsystems THAAD, ein Wahlversprechen des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol, zählt jedoch nicht zu den ausgewählten Aufgaben.Diesbezüglich sagte der designierte stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Tae-hyo, dass die Angelegenheit künftig unter Berücksichtigung der Sicherheitslage weiter überprüft werde. Man könne davon ausgehen, dass ein vorsichtiger Kurs fortgesetzt werde.