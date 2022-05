J.P. Morgan erwartet vier weitere Leitzinserhöhungen der Bank of Korea binnen Jahresfrist

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank wird laut einer Prognose der globalen Investmentbank J.P. Morgan dieses Jahr vier weitere Leitzinserhöhungen vornehmen.Es werde erwartet, dass die Bank of Korea bei Sitzungen im Mai, Juli, August und Oktober den Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte erhöhen werde. Das Zinsniveau würde zu Jahresende bei 2,5 Prozent liegen, schrieb Park Seok-gil, Ökonom bei J.P. Morgan, in einem heute veröffentlichten Bericht.Mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte im kommenden Januar werde der Leitzins noch im Auftaktquartal nächsten Jahres bei 2,75 Prozent stehen, hieß es.Das erwartete Zinsniveau zu Jahresende und im ersten Halbjahr nächsten Jahres liegt jeweils um 0,5 Prozentpunkte über der letzten Prognose.Park erläuterte, dass der Inhalt des Protokolls der Sitzung des Geldpolitik-Ausschusses der Notenbank im April „hawkisher“ als erwartet gewesen sei und damit einen restriktiveren Kurs andeute. Die Mitglieder hätten sich besorgt über einen sekundären Effekt geäußert, dass nämlich die Interaktion zwischen der realen Inflation und der Inflationserwartung zusätzlich zu einem Preisanstieg führe.Das Gremium teile ausdrücklich den Willen mit, den Letzins vorsorglich zu normalisieren, was andeute, dass bei der Mai-Sitzung eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erfolgen werde, hieß es weiter.