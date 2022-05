Nordkorea feuert ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute gegen 12.03 Uhr eine ballistische Rakete vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus ins Ostmeer gefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass die Rakete etwa 470 Kilometer weit und in einer Maximalhöhe von rund 780 Kilometern geflogen sei. Die Geschwindigkeit sei auf Mach 11 geschätzt worden.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA analysieren derzeit detaillierte technische Daten.Einige Experten halten es für möglich, dass Nordkorea nach dem letzten gescheiterten Test der ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-17 einen weiteren Test mit einer kürzeren Reichweite unternommen habe.Kurz nach dem Raketenstart habe der Vereinigte Generalstabschef Won In-choul mit Paul LaCamera, dem Chef des gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte Südkoreas und der USA, ein Videogespräch geführt. Beide Seiten hätten bestätigt, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft festigen zu wollen, teilte der JCS mit.Der JCS betonte, dass Nordkoreas fortgesetzte Starts ballistischer Raketen eine schwerwiegende Bedrohung für Frieden und Stabiltät sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der internationalen Gemeinschaft sowie einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellten. Der JCS forderte Nordkorea mit Nachdruck zu einem sofortigen Stopp auf.Zugleich hieß es, dass das südkoreanische Militär in Vorbereitung auf weitere Starts damit verbundene Entwicklungen verfolge und überwache und für alle Eventualitäten gewappnet sei.Wie verlautete, gebe es Anzeichen dafür, dass ein US-Aufklärungsflugzeug RC-135S Cobra Ball über der koreanischen Halbinsel zum Einsatz kam, als Nordkorea die Rakete startete.