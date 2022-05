Chinas Nuklearunterhändler bekräftigt nach Nordkoreas Raketenstart Position zu Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Chinas Nuklearunterhändler Liu Xiaoming hat betont, dass die Position des Landes zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel eindeutig sei.Entsprechendes sagte der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel am Mittwoch Reportern in Seoul, nachdem Nordkorea eine ballistische Rakete gestartet hatte.China unterstütze eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. Die Angelegenheit müsse auf friedliche Weise gelöst werden, betonte Liu.Der chinesische Botschafter Xing Haiming, der Liu beim Besuch des Außenministeriums in Seoul begleitete, unterstrich Chinas ablehnende Position zur Eskalierung der Spannungen, ungeachtet dessen, wer dafür sorge.