Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge verloren.Der Hauptindex verlor 0,11 Prozent auf 2.677,57 Zähler.Investoren suchten zurzeit nach Hinweisen, ob es in der Fed-Haltung zu Zinsschritten und einer strafferen Geldpolitik eine Änderung geben könnte, wurde Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.