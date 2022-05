USA verurteilen Nordkoreas neuerlichen Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben Nordkoreas Test einer ballistischen Rakete am Mittwoch verurteilt.Man sei sich des Starts der ballistischen Rakete durch Nordkorea bewusst und analysiere diesen immer noch, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse.Man sei sehr tief besorgt über Nordkoreas fortgesetzte Provokationen, hieß es.Nordkoreas neue Provokation erfolgte im Vorfeld der geplanten Reise von US-Präsident Joe Biden nach Südkorea und Japan. Kirby äußerte jedoch, es gebe keinen guten Zeitpunkt, um diese Arten von Tests durchzuführen. Man könnte nicht sagen, dass ein bestimmter Zeitpunkt anvisiert worden sei.Angesichts der deutlich gestiegenen Zahl der Raketentests in diesem Jahr äußerte der Sprecher die Besorgnis, dass die Bedrohung weiter steige, weil Nordkorea mit jedem Raketentest seine Fähigkeit verbessern könne.Das US-Außenministerium verurteilte, dass Nordkoreas Programme für ballistische Raketen und Atomwaffen eine Bedrohung für die Nachbarstaaten und die indopazifische Region darstellten. Die USA befänden sich in enger Konsultation mit Verbündeten wie Südkorea und Japan, hieß es.