Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA verurteilen Nordkoreas Raketentest

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Atomgespräche mit Nordkorea haben am Mittwochnachmittag angesichts des erneuten Starts einer ballistischen Rakete durch Nordkorea ein Telefongespräch geführt.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Noh Kyu-duk und Sung Kim Nordkoreas Raketenstart als eindeutigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine ernsthafte Bedrohung sowohl für die koreanische Halbinsel als auch für die internationale Gemeinschaft bezeichnet und den Test verurteilt hätten.Beide Seiten tauschten ihre Einschätzungen zur Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas aus. Sie vereinbarten, die feste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA aufrechtzuerhalten und für ein geschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats, die dichte Kooperation beider Länder kontinuierlich zu verstärken.Laut dem Vereinigten Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte hatte Nordkorea am Mittwoch gegen 12.03 Uhr eine ballistische Rakete vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus in Richtung Ostmeer gefeuert.Das war der 14. Raketentest Nordkoreas in diesem Jahr.