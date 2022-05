US-Senatsausschuss bestätigt neuen US-Botschafter in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der US-Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen hat die Nominierung von Philip Goldberg als neuen Botschafter in Südkorea bestätigt.Der Ausschuss stimmte am Mittwoch (Ortszeit) einstimmig für seine Nominierung.Goldberg wird nach Südkorea kommen, wenn er vom gesamten Senat bestätigt und von US-Präsident Joe Biden formell ernannt wird.Es steht noch nicht fest, wann über die Nominierung in einem Senatsplenum abgestimmt wird.Goldberg ist ein Berufsdiplomat und war von 2009 bis 2010 als Koordinator des US-Außenministeriums für die Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea tätig.Das Amt des US-Botschafters in Seoul ist seit 16 Monaten vakant, nachdem der letzte Botschafter Harry Harris im Januar 2021 aus dem Amt ausgeschieden war.