Südkorea meldet 42.296 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 42.296 neue Infektionsfälle bestätigt, davon 42.273 lokal übertragene und 23 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, stieg um sieben auf 441.Es wurden 79 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 23.158, die Sterblichkeitsrate bei 0,13 Prozent.21,7 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. Landesweit kurieren sich 249.664 Infizierte zu Hause aus.Mittlerweile sind 64,6 Prozent der Bevölkerung dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Der entsprechende Anteil erreicht bei den Menschen ab 60 Jahren 89,5 Prozent.5,1 Prozent der Bevölkerung erhielten auch ihre vierte Impfung. Bei den Menschen ab 60 liegt die Quote bei 18 Prozent.