Korean Air meldet im Auftaktquartal Rekordbetriebsgewinn

Photo : YONHAP News

Korean Air hat trotz der Corona-Pandemie im Auftaktquartal den bisher höchsten Betriebsgewinn für ein Quartal erzielt.Die Fluggesellschaft gab am Mittwoch bekannt, dass ihr Umsatz im ersten Quartal 2,8 Billionen Won (2,2 Milliarden Dollar) betrage. Der Betriebsgewinn belaufe sich auf 788,4 Milliarden Won (622,5 Millionen Dollar).Es wurde ein Nettogewinn in Höhe von 543,9 Milliarden Won (429 Millionen Dollar) verzeichnet, nachdem im Vorquartal ein Nettoverlust in Höhe von 28,8 Milliarden Won (22,7 Millionen Dollar) verbucht worden war.Korean Air konnte den Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 60 Prozent und den Betriebsgewinn um 533 Prozent verbessern.Zudem hat die Airline das zweite Quartal in Folge den Gewinnrekord erneuert. Im Schlussquartal letzten Jahres war mit 704,4 Milliarden Won (556 Millionen Dollar) der bislang höchste Betriebsgewinn verzeichnet worden.