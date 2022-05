Photo : YONHAP News

Die USA schicken den "Second Gentleman" Douglas Emhoff zur Amtsantrittsfeier von Yoon Suk Yeol.Das Weiße Haus gab bekannt, unter der Leitung des Ehemannes von Vizepräsidentin Kamala Harris werde eine achtköpfige Delegation zur Amtsantrittsfeier des kommenden Staatspräsidenten Yoon nach Seoul entsandt.Emhoff würden der Arbeitsminister Marty Walsh und der Vorsitzende des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, Ami Bera, begleiten. Zur Delegation gehörten ebenfalls vier koreastämmige Persönlichkeiten, darunter Abgeordnete der Demokratischen Partei Marilyn Strickland, präsidiale Sonderberaterin Lind Shim sowie Min Jin Lee, Autorin des erfolgreichen Romans Pachinko, hieß es weiter.In der Vergangenheit hatten die USA ihren Außenminister oder nationalen Sicherheitsberater geschickt, wenn in Südkorea ein neuer Präsident vereidigt wurde. Nach Einschätzungen der Beobachter seien diese als Leiter der Delegation ausgeschlossen worden, da ein Gipfelgespräch mit Joe Biden vorbereitet werden müsse, das am 21. Mai und damit schon elf Tage nach Yoons Amtsantritt in Südkorea stattfindet.