BOK: Ergebnisse der Fed-Sitzung entsprechen Markterwartungen

Photo : YONHAP News

Die Ergebnisse der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fed entsprechen laut der südkoreanischen Zentralbank im Großen und Ganzen den Erwartungen am Markt.Diese Einschätzung teilte die Bank of Korea (BOK) heute in einer Videositzung unter Leitung von Vizegouverneur Lee Seung-heon mit, nachdem die Fed den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht hatte.Lee sagte, die Möglichkeit einer Volatilitätszunahme an Finanzmärkten bestehe noch. Dies begründete er mit der hohen Inflation in den USA und der Erwartung, dass die Fed den Schlüsselzins kontinuierlich um jeweils 0,5 Prozentpunkte erhöhen werde.Die US-Notenbank hatte in der FOMC-Sitzung am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent erhöht. Es stellt den ersten Anstieg um 0,5 Prozentpunkte seit Mai 2000 dar.