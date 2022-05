Weißes Haus: Biden will Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea und Japan bekräftigen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben des Weißen Hauses das Sicherheitsversprechen der USA gegenüber Südkorea und Japan bekräftigen.Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington mit.Biden werden in diesem Monat Südkorea und Japan besuchen und dort den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida treffen.Dabei würden Wege erörtert, wie sich die Partnerschaft im Sicherheitsbereich und die wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen lassen. Auch andere Herausforderungen wie Covid-19 würden ein Thema sein.Angesichts destabilisierender Handlungen Nordkoreas, darunter mehrere Tests von Interkontinentalraketen, wolle Präsident Biden deutlich machen, dass die USA sich der Sicherheitszusage gegenüber Südkorea und Japan verpflichtet fühlten.Biden wolle noch einmal bestätigen, dass dieses Versprechen, das auch die erweiterte Abschreckung beinhalte, hieb- und stichfest sei, fügte die Sprecherin hinzu.