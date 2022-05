Verteidigungsminister Südkorea und der USA vereinbaren Ausbau der gemeinsamen Abschreckung

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben einen Ausbau der gemeinsamen Abschreckung vereinbart.Südkoreas Verteidigungsminister Suh Wook und sein Amtskollege Lloyd Austin telefonierten am Donnerstag, einen Tag nach dem Abfeuern einer ballistischen Rakete durch Nordkorea, miteinander.Den Raketenstart verurteilten sie als eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats. Solche Handlungen stellten eine Bedrohung für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der indopazifischen Region dar, hieß es.Nach Angaben des südkoreanischen Ministeriums hätten sich beide Seiten geeinigt, für die Abschreckung auf der Grundlage ihrer Allianz eng zu kooperieren und die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit zu verstärken.Nach Einschätzung von Beobachtern sei offenbar auch Nordkoreas jüngster Raketentest ein Thema gewesen.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Mittwoch gegen 12.03 Uhr festgestellt, dass Nordkorea vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus eine Rakete abgefeuert hatte. Diese soll 470 Kilometer weit geflogen sein und eine Höhe von 780 Kilometern erreicht haben.