Südkorea und Japan bilden bei Kinderanteil Schlusslicht unter bevölkerungsreichen Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben unter den 35 Ländern mit mindestens 40 Millionen Einwohnern den geringsten Anteil der Kinder (im Alter von 0 bis 14 Jahren) aufzuweisen.Das geht aus dem statistischen Jahrbuch der Vereinten Nationen zur Bevölkerung für das Jahr 2020 hervor.Laut am Donnerstag veröffentlichten Statistiken des südkoreanischen Ministeriums für Inneres und Sicherheit sind mit Stand April 11,7 Prozent der Gesamtbevölkerung Südkoreas im Alter von 0 bis elf Jahren.Nach Angaben des japanischen Ministeriums für innere Angelegenheiten und Kommunikation am selben Tag liegt der Anteil der Einwohner in dieser Altersgruppe in Japan mit Stand 1. April bei 11,7 Prozent.Den drittniedrigsten Anteil der Kinder verzeichnet Italien mit 12,9 Prozent (Stand Juli 2021). Dahinter folgen Deutschland mit 13,8 Prozent (Dezember 2020), Spanien mit 14,1 Prozent (Juli 2021) und die Ukraine mit 15,3 Prozent (Januar 2020).Der Kinderanteil in Südkorea fiel von 12,1 Prozent in einem Jahr um 0,4 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent im April. Der Kinderanteil in Japan sank im selben Zeitraum um 0,1 Prozentpunkte.