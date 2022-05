US-Außenministerium fordert nach Nordkoreas Raketentest starkes Signal

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Weltgemeinschaft nach Nordkoreas erneutem Raketentest aufgerufen, ein starkes Signal auszusenden.Entsprechend äußerte sich Ministeriumssprecher Ned Price am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington zu dem Hinweis, dass neue Sanktionen gegen Nordkorea im Weltsicherheitsrat scheitern könnten.Die USA würden mit Verbündeten und Partnern in der ganzen Welt über eine Resolution diskutieren. Zunächst werde mit den Verbünden in der indopazifischen Region gesprochen.Nordkoreas Programme für ballistische Raketen und Atomwaffen seien für die Vereinten Nationen eine Herausforderung und eine Bedrohung gegen Sicherheitsratsresolutionen, die auf die Friedenssicherung abzielten.Es sei von zentraler Bedeutung, dass die Weltgemeinschaft ein deutliches Signal an die Adresse Pjöngjangs aussende, wonach Provokationen nicht toleriert würden. Auch müsse gegenüber Nordkorea deutlich gemacht werden, dass es seine strategische Position damit nicht verbessere und die Welt darauf entsprechend antworten werde.