Präsident Moon besucht am letzten Amtstag Nationalfriedhof und Hyochang Park in Seoul

Photo : KBS News

Präsident Moo Jae-in wird am 9. Mai, seinem letzten Amtstag, den Nationalfriedhof in Seoul besuchen.Das teilte das Präsidialamt am Freitag mit.Anschließend werden der Präsident und seine Gattin die Grabstätten von Unabhängigkeitsaktivisten im Hyochang Park aufsuchen. Dort sind Mitglieder der Provisorischen Regierung der Republik Korea bestattet, darunter Kim Gu, der Präsident der Provisorischen Regierung war.Moon hatte am Unabhängigkeitstag 2017 als erster amtierender Staatspräsident die Gräber der Unabhängigkeitsaktivisten in dem Park aufgesucht.Moon wird am 9. Mai im Hauptgebäude von Cheong Wa Dae seine Abschiedsrede halten, in der er auf seine fünfjährige Amtszeit zurückblicken und Botschaften an die Bürger aussenden wird.Er werde um 18 Uhr seinen Arbeitsplatz und das Blaue Haus verlassen und bis zur letzten Stunde der Amtszeit seine Verantwortung für die Staatsführung erfüllen, erläuterte das Präsidialamt.