Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat Philip Goldberg als neuen Botschafter in Südkorea bestätigt.Der Senat stimmte im Plenum am Donnerstag (Ortszeit) einstimmig für die Nominierung von Goldberg als Botschafter in Seoul.Damit ist das Bestätigungsverfahren im Kongress für seine Nominierung abgeschlossen.Goldberg kann nach Südkorea kommen, sobald er von Präsident Joe Biden offiziell ernannt worden ist. Es wird erwartet, dass er noch vor Bidens geplanter Reise nach Südkorea am 20. Mai seine Arbeit aufnehmen kann.