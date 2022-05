Nordkorea ordnete für Mittwoch Ausgangssperre an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat für Mittwoch eine Ausgangssperre angeordnet.Diese sollte am Donnerstag wieder aufgehoben sein.Die südkoreanische Regierung habe nach eigenen Angaben am Donnerstag bestätigen können, dass eine solche Anweisung an die Bürger erging. Der Grund werde noch ermittelt, hieß es.Beobachter vermuten, dass es mehrere Fälle von Menschen mit Fieber im Land gegeben habe.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter sagte hingegen, dass vermutlich kein Zusammenhang mit Covid-19 bestehe. Die Regierung verfolge die Situation in Nordkorea aufmerksam.NK News, ein Nachrichtenportal zu Nordkorea aus den USA, berichtete, dass Warnungen vor gelbem Sand aus der Mongolei und China der Grund seien. Offenbar werde befürchtet, dass sich als Folge des Staubs Covid-19 verbreiten könnte.Jedoch gab Nordkorea für Mittwoch und Donnerstag keine Warnungen vor dem gelben Staub heraus.