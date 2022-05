Südkorea verspricht Maßnahmen zur Marktstabilisierung nach Zinserhöhung der US-Notenbank

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Finanzministerium hat nach der jüngsten Zinserhöhung in den USA angekündigt, bei Bedarf Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzmarktes ergreifen zu können.Weil sich in letzter Zeit eine starke Tendenz der synchronen Entwicklungen der globalen Finanz- und Devisenmärkte gezeigt habe, werde auch der südkoreanische Finanzmarkt unweigerlich stärker schwanken. Man wolle mutig und schnell Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen, sollte dies notwendig werden, sagte Vizefinanzminister Lee Eog-weon in einer Sitzung am Freitag.Bei dem Treffen wurden mögliche Auswirkungen der Zinsentscheidung in den USA am Mittwoch erörtert. Dort hatte die Notenbank Fed den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben und angekündigt, ab Juni ihre Bilanz zu reduzieren.Die Regierung sieht nach wie vor Unsicherheiten an den internationalen Finanzmärkten. Während die USA und weitere führende Industrienationen die geldpolitischen Zügel weiter strafften, gebe es andere Unsicherheitsfaktoren wie die russische Aggression gegen die Ukraine und die Gefahr einer globalen Konjunkturverlangsamung.Die Auswirkungen auf den südkoreanischen Markt seien jedoch verglichen mit anderen Ländern unauffällig, sagte Lee und verwies auf solide Fundamente der Volkswirtschaft und deren gute Reaktionsfähigkeit gegen externe Schocks.