Öffentliches Krankenhaus für Katastrophenfälle in Seoul geplant

Photo : YONHAP News

Ein auf Krisensituationen spezialisiertes öffentliches Krankenhaus wird bis 2026 in Seoul errichtet.Entsprechende Pläne für die Erweiterung der öffentlichen medizinischen Versorgung für gefährdete Gruppen präsentierte Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon am Freitag vor der Presse.Demnach werden insgesamt 400 Milliarden Won (314 Millionen Dollar) für den Bau eines öffentlichen Krankenhauses nach dem Seouler Modell eingesetzt. Das Krankenhaus mit einer Gesamtfläche von 91.879 Quadratmetern und 600 Betten soll im Katastrophenfall wie bei einem Ausbruch einer Infektionskrankheit als Krisen-Stützpunkt fungieren.Zudem wird erstmals ein öffentliches Rehabilitationskrankenhaus in Seoul errichtet, das über 200 Betten verfügen wird.Die Stadtverwaltung plant auch, bis 2024 eine weitere Zahnklinik für Menschen mit Behinderung im Südwesten zu eröffnen. Derzeit gibt es in der Hauptstadt eine Zahnklinik dieser Art.