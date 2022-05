Gremium zum Verzehr von Hundefleisch verlängert Beratungen um zwei Monate

Photo : YONHAP News

Das für gesellschaftliche Diskussionen über den Verzehr von Hundefleisch eingerichtete Gremium wird für zwei weitere Monate im Einsatz sein.Das gab das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten am Freitag bekannt. Es werde ein Konsens angestrebt.Nach seiner Gründung im vergangenen Dezember habe der Ausschuss im Verlauf von sieben Plenarsitzungen die Anschauung geteilt, dass es der Trend der Zeit sei, dem Verzehr von Hundefleisch ein Ende zu bereiten, hieß es.Nach weiteren Angaben hat sich das Gremium grundlegende Daten über den Stand der Hundezucht zum Verzehr und des Vertriebs gesichert.Der Kandidat für das Amt des Landwirtschaftsministers der kommenden Regierung, Chung Hwang-keun, hatte in Materialien für die Nationalversammlung die Auffassung vertreten, das Verbot des Verzehrs von Hundefleisch sei eine Richtung, in die die koreanische Gesellschaft schreiten müsse.