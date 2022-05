Prognose: Abwärtstrend bei Corona-Fällen wird sich fortsetzen

Photo : YONHAP News

In Südkorea soll sich der Abwärtstrend bei den Corona-Fällen laut einer Prognose noch für eine Weile fortsetzen.Eine Taskforce für mathematische Modellierung von Covid-19 veröffentlichte am Donnerstag einen Prognosebericht zur Corona-Pandemie. Darin wurden relevante Studien von Mathematikern vorgestellt.Kwon Oh-kyu, Leiter des Forschungsteams für öffentliche Daten am Nationalen Institut für mathematische Wissenschaften, ging davon aus, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen kontinuierlich sinken und in einer Woche landesweit unter 10.000 fallen werde.Das Forschungsteam um Professorin Jung Eun-ok von der Konkuk Universität sagte voraus, dass die tägliche Zahl der Neuinfektionen in einer Woche (am 11. Mai) auf 30.700 und in zwei Wochen auf 22.200 schrumpfen werde, sollte die Reproduktionszahl auf dem aktuellen Niveau von 0,69 bleiben. In vier Wochen (am 1. Juni) werde die Zahl auf 12.100 fallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 26.714 neue Covid-19-Fälle hierzulande bestätigt.