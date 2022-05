„Second Gentleman“ der USA und chinesischer Vizepräsident nehmen an Yoons Amtsantrittsfeier teil

Photo : YONHAP News

Der Ehemann der US-Vizepräsidentin und der chinesische Vizepräsident werden an der Amtsantrittsfeier des kommenden Präsidenten Südkoreas, Yoon Suk Yeol, am 10. Mai teilnehmen.Die Liste der ausländischen Gäste an der Zeremonie veröffentlichte das Vorbereitungskomitee für den Amtsantritt des neuen Präsidenten am Freitag.Die USA werden den sogenannten „Second Gentleman“, den Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, zur Amtsantrittsfeier entsenden.Aus China wird ausnahmsweise Vizepräsident Wang Qishan, de facto die Nummer zwei in der Machthierarchie der Volksrepublik, kommen. China hatte zu früheren Amtsantrittszeremonien von Präsidenten in Südkorea Persönlichkeiten im Rang des Vizepremierministers geschickt.Beobachter wollen hinter Wangs Teilnahme einen Zusammenhang damit sehen, dass die neue Regierung in Seoul auf die Verstärkung des koreanisch-US-Bündnisses und die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan Gewicht legen will.Aus Japan werden der ehemalige Premierminister Yukio Hatoyama, der als Korea-Kenner gilt, und Außenminister Yoshimasa Hayashi an der Zeremonie teilnehmen. Wie verlautete, werde Hayashi am 10. Mai Yoon einen Höflichkeitsbesuch abstatten und ein persönliches Schreiben von Premierminister Fumio Kishida überreichen.Zu den ausländischen Gästen zählten auch die singapurische Präsidentin Halimah Yacob, die ehemalige indonesische Präsidentin Megawati Sukarnoputri, ein Staatsminister im britischen Außenministerium, der kanadische Senatssprecher sowie der Präsident des saudi-arabischen Erdölkonzerns Saudi Aramco. Zudem würden 143 ausländische Diplomaten in Südkorea anwesend sein, hieß es.