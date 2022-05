Lee Jae-myung und Ahn Cheol-soo wollen bei Nachwahlen zum Parlament antreten

Photo : YONHAP News

Der Kandidat der Minjoo-Partei Koreas für die letzte Präsidentschaftswahl, Lee Jae-myung, und der Leiter des präsidialen Übergangskomitees, Ahn Cheol-soo, wollen bei den Nachwahlen zur Nationalversammlung antreten.Die Nachwahlen finden gleichzeitig mit den Kommunalwahlen am 1. Juni statt.Die Minjoo-Partei beschloss, Lee, derzeit ständiger Berater der Partei, für den Wahlkreis Gyeyang B in Incheon zu nominieren. Der Mandatsinhaber und frühere Parteichef Song Young-gil hatte das Mandat niedergelegt, um für das Bürgermeisteramt von Seoul zu kandidieren.Ahn wird am Freitag seine Absicht erklären, im Wahlkreis Bundang A in Seongnam zu kandidieren.Es wird erwartet, dass Ahn nach der letzten offiziellen Veranstaltung des präsidialen Übergangsteams seine Entscheidung bekannt machen wird.