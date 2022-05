Yoon telefoniert mit kanadischem Premier

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau ein Telefongespräch geführt.Beide hätten über Wege zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Kanada, einschließlich der Stabilisierung der Lieferketten, diskutiert, teilte Yoons Sprecherin Bae Hyun-jin am Freitag mit.Yoon schlug vor, dass beide Länder auch künftig in den jeweiligen Bereichen der Zukunftsindustrien von Spitzentechnologie bis Energie, Gesundheit und Klimawandel zusammenarbeiten und die Kooperation für die Stabilisierung der Lieferketten ausbauen und entwickeln würden.Laut der Sprecherin sagte Yoon, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Kanada, deren Aufnahme sich nächstes Jahr zum 60. Mal jähre, um eine Stufe nach oben springen würden. Er habe vorgeschlagen, auch in der nordkoreanischen Nuklearproblematik die internationalen Normen und Werte, die beide Länder gemeinsam verfolgen, zu schützen.Trudeau sagte, er freue sich darauf, sich in naher Zukunft mit Yoon zu treffen und zu besprechen.Yoon traf am Freitagvormittag die indische Botschafterin in Seoul, Sripriya Ranganathan. Er äußerte, dass die neue Regierung angesichts der wiederholten Provokationen Nordkoreas die Tür für den Dialog offen halten, jedoch entschlossen gegen Provokationen vorgehen werde.Er äußerte die Erwartung, dass Indien, nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, für ein geschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft eng kooperieren werde.