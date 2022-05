Börse in Seoul nach US-Leitzinserhöhung schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag nach der Leitzinserhöhung in den USA nachgegeben.Der Kospi verlor 1,23 Prozent auf 2.644,51 Zähler.Am Markt müsse noch ein Konsens über die Bemerkungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell erzielt werden, wurde Analyst Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Für einige Zeit schienen Marktschwankungen unvermeidlich zu sein.Powell hatte gesagt, dass 50 Basispunkte auf dem Tisch liegen würden, und damit einen größeren Zinsschritt angedeutet. Noch kräftigere Zinserhöhungen würden jedoch nicht erwogen.Laut dem Analysten Lee herrsche am Markt Unklarheit, ob die Fed in den kommenden Monaten eine noch restriktivere Geldpolitik verfolgen werde oder nicht.