Nordkorea unternimmt neuen Waffentest

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Samstag ein nicht identifiziertes Projektil ins Ostmeer abgefeuert.Wie weit das Projektil flog und ob es sich um eine ballistische Rakete handelte, war zunächst unklar. Nordkorea sind Tests von Raketen, die einen Atomsprengkopf tragen können, durch UN-Resolutionen untersagt.Zuletzt hatte Nordkorea laut Südkorea am Mittwoch eine ballistische Rakete getestet. Sie flog demnach 470 Kilometer weit in Richtung offenes Meer. Es wurde trotz der geringen Flugweite nicht ausgeschlossen, dass es sich dabei um eine Interkontinentalrakete gehandelt haben könnte.Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrere Raketen abgefeuert.