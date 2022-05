Präsident Moon verlässt Präsidialamt um 18 Uhr

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in wird das Präsidialamt um 18 Uhr verlassen.Seine fünfjährige Amtszeit endet um Mitternacht.Am Morgen besuchte er den Seoul Nationalfriedhof im Gebiet Dongjak, wo Unabhängigkeitskämpfer beigesetzt wurden. Für 10 Uhr ist seine Abschiedsrede in der Haupthalle des Präsidialamtes geplant.Am Nachmittag wird Moon die singapurische Präsidentin Halimah Yacob und den chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan zu einem Gespräch treffen. Beide reisten zur Teilnahme an der Antrittsfeier von Moons Nachfolger Yoon Suk Yeol nach Seoul.Moon und Frist Lady Kim Jung-sook werden das Gelände des Präsidialamtes Cheong Wa Dae um 18 Uhr verlassen und bis Dienstag in Seoul bleiben. Der genaue Aufenthaltsort wurde nicht bekannt gemacht.Am Dienstag wird Moon bei der Antrittsfeier von Yoon sein und mittags mit dem Schnellzug KTX nach Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang, fahren. Dort befinden sich seine Privatresidenz.