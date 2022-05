Japans Außenminister will Südkoreas Präsident offenbar Schreiben des Premiers überreichen

Photo : YONHAP News

Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi will dem kommenden Präsidenten Yoon Seok Yeol offenbar ein Schreiben von Ministerpräsident Fumio Kishida überreichen.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Sonntag.Der Außenminister wird sich am Montag und Dienstag in Seoul aufhalten und auch an Yoons Antrittsfeier teilnehmen.Offenbar gibt es Vorbereitungen, damit der Chefdiplomat Yoon nach seiner Vereidigung zu einem Gespräch treffen kann.Kishidas Brief wird als Antwort auf ein Schreibens Yoons gesehen, das eine Delegation Ende April bei einem Besuch in Tokio überreicht hatte.Darin wolle er laut dem Agenturbericht Seoul wahrscheinlich darum bitten, die bilateralen Beziehungen "durch Taten und weniger durch Worte" zu verbessern.Der japanische Chefdiplomat hatte am Freitag im Gespräch mit Reportern unterstrichen, dass die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan sowie mit den USA sowie ihre Reaktion auf Nordkorea für die Stabilität in der Region unverzichtbar seien.Die Beziehungen zwischen Seoul und Tokio seien wegen der Themen Zwangsarbeit und Sexsklaverei im Krieg extrem angespannt, dürften aber nicht vernachlässigt werden, hieß es.