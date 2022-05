Neue Regierung will noch diese Woche Nachtragshaushalt vorstellen

Photo : YONHAP News

Die neue Regierung will zügig einen Nachtragshaushalt vorstellen.Das verlautete aus dem Übergangsteam des künftigen Präsidenten Yoon Seok Yeol. Demnach wolle das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen nach dem Regierungswechsel am Dienstag noch diese Woche Details zu dem Vorhaben nennen.Mit dem zweiten Ergänzungshaushalt in diesem Jahr will die neue Regierung rund 5,5 Millionen kleine Unternehmen unterstützen. Ihnen soll mit etwa 34 bis 36 Billionen Won oder 28 Milliarden Dollar unter die Arme gegriffen werden.Im Wahlkampf hatte Yoon versprochen, ein Hilfspaket im Wert von 50 Billionen Won für die von der Coronapandemie betroffenen Betriebe zu schnüren.Aus dem Übergangsteam hieß es hierzu, dass die Zielsumme erreicht würde, wenn die knapp 17 Billionen Won an Unterstützungsgeldern mitberücksichtigt würden, die von der scheidenden Regierung im Februar bewilligt worden waren.