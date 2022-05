Lee Jae-myung kandidiert bei Nachwahlen zur Nationalversammlung in Incheon

Photo : YONHAP News

Der bei der Wahl am 9. März unterlegene Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung will in der Stadt Incheon für einen Sitz in der Nationalversammlung kandidieren.Das kündigte Lee am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Gyeyang an. Dort will der frühere Gouverneur der Provinz Gyeonggi im Bezirk Gyeyang B am 1. Juni bei der Nachwahl für die Minjoo-Partei Koreas antreten.Das Mandat war vakant geworden, nachdem der frühere Parteivorsitzende Song Young-gil dieses niedergelegt hatte, um als Bürgermeister von Seoul zu kandidieren.Gleichzeitig mit den Kommunalwahlen am 1. Juni finden in sieben Wahlkreisen Nachwahlen zur Nationalversammlung statt.Ahn Cheol-soo, der zuletzt das Übergangsteam des kommenden Präsidenten Yoon Seok Yeol geleitet hatte, will ebenfalls in das nationale Parlament einziehen.Er will in der Stadt Seongnam im Bezirk Bundang-A antreten.