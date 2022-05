Dichter Kim Ji-ha ist tot

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Dichter Kim Ji-ha ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren verstorben.Kim sei am Sonntagnachmittag in seinem Privathaus in Wonju in der Provinz Gangwon gestorben, nachdem er etwa ein Jahr lang krank gewesen sei, sagte ein Vertreter der Toji Cultural Foundation.Kim wurde 1941 geboren und studierte Ästhetik an der Seoul Nationaluniversität. Er debütierte 1969 mit der Veröffentlichung von Gedichten wie „Der Weg der gelben Erde“ als Dichter. Im Dezember 1970 erschien sein erster Gedichtband „Gelbe Erde“.Er wurde 1974 wegen des Vorwurfs zum Tode verurteilt, eine angeblich mit Nordkorea konspirierende Gruppe von Studenten dazu angestiftet zu haben, die autoritäre Regierung zu stürzen. Nach der Umwandlung der Strafe in eine lebenslange Haftstrafe wurde er im Jahr 1980 freigelassen.Kim heiratete 1973 Kim Young-joo, die einzige Tochter der renommierten Schriftstellerin Park Kyung-ni. Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Lotuspreis für Literatur der Afro-Asiatischen Schriftstellerkonferenz im Jahr 1975 und den Bruno-Kreisky-Preis im Jahr 1981.Zu seinen Werken zählen Gedichte wie „Fünf Banditen“ und „Mit brennendem Durst“.