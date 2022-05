US-Außenministerium: Nordkorea könnte diesen Monat Atomtest unternehmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte nach Einschätzung des US-Außenministeriums bereits im Mai seinen siebten Atomtest unternehmen.Die Vereinigten Staaten gingen davon aus, dass Nordkorea auf seinem Testgelände in Punggye-ri Vorbereitungen treffe und bereits in diesem Monat zu einem dortigen Test bereit sein könnte, sagte die stellvertretende Ministeriumssprecherin Jalina Porter am Freitag (Ortszeit) vor der Presse.Zuletzt war beobachtet worden, dass auf dem Atomtestgelände Tunnel wiederhergestellt werden und ein neuer Tunneleingang gebaut wurde. Auf Satellitenbildern waren auch Lastkraftwagen zu sehen.Die Nennung eines konkreten Termins für den Abschluss der Vorbereitungen für einen Atomtest und dessen Durchführung gilt als ungewöhnlich. Denn vonseiten der USA gab es bisher lediglich grundsätzliche Aussagen in Bezug auf die nordkoreanische Nuklearproblematik.Die Sprecherin sagte weiter, dass die USA die Informationen mit Verbündeten und Partnern geteilt hätten, und verwies dabei auch auf die bevorstehende Reise von Präsident Joe Biden nach Südkorea und Japan.Nordkorea hatte im September 2017 seinen sechsten und bislang letzten Atomtest unternommen. Weil es ab Anfang 2018 zu einer Annäherung mit den USA gekommen war, unterblieben weitere Atomversuche.