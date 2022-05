Korea feiert Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Die Koreaner haben am Sonntag den 2.566. Geburtstag Buddhas gefeiert.Aus diesem Anlass fanden an Tempeln landesweit Zeremonien statt. Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus eröffnete um 10 Uhr im Tempel Jogye in Seoul, seinem Haupttempel, eine Zeremonie.Mönch Wonhaeng, Präsident des Ordens, betonte in seiner Rede, dass sich die Führer nach einer Wahl, einem rechtmäßigen Platzkampf, durch gegenseitigen Respekt und Eintracht um die Integration der Bürger bemühen müssten.Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol sagte in seiner Gratulationsrede, dass die neue Regierung trotz verschiedener Herausforderungen und Krisen viele Bemühungen unternehmen werde, damit das Land einen neuen Sprung nach vorn machen und alle Bürger miteinander gut leben könnten. Er versprach Anstrengungen, um die Bürger zusammenzubringen und sich mit größerem Herzen um Nachbarn in Not zu kümmern.Präsident Moon Jae-in dankte in seiner von Kulturminister Hwang Hee verlesenen Gratulationsrede den Buddhisten dafür, das kostbare Lotuslaternen-Festival verschoben und die Erholung unterstützt zu haben.