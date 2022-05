Son Heung-min erzielt 20. Saisontor in der Premier League

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat sein 20. Saisontor in der englischen Premier League erzielt.Am Samstag, dem 36. Spieltag, traf Son im Auswärtsspiel gegen Liverpool in der 57. Minute zur 1:0-Führung seines Klubs. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.Es ist das erste Mal seit seinem Debüt in europäischen Ligen, dass Son 20 Tore in einer Saison erzielte.Son erneuerte damit den Rekord des erfolgreichsten südkoreanischen Torschützen in Europa in einer Saison, nachdem er im vorherigen Spiel gegen Leicester City einen neuen Rekord von 19 Toren aufgestellt hatte.