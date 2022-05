Nuklearunterhändler Südkoreas und der USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für Atomgespräche mit Nordkorea haben Nordkoreas Raketenstart am Samstag verurteilt.Laut dem Außenministerium in Seoul führten der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, und der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, am Samstag ein Telefonat. Beide Seiten hätten verurteilt, dass der Start einer Rakete am Samstag, vermutlich eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM), einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine ernsthafte Bedrohung für die koreanische Halbinsel und die internationale Gemeinschaft darstelle.Beide Seiten hätten Nordkorea aufgefordert, weitere Schritte, die zur Verschlechterung der Situation führen würden, sofort zu stoppen und baldigst auf den Weg von Dialog und Diplomatie zurückzukehren, hieß es.Sie hätten vereinbart, bei der Aufrechterhaltung einer lückenlosen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA ihre enge Kooperation für ein geschlossenes Vorgehen der Weltgemeinschaft, einschließlich Maßnahmen auf der Ebene des UN-Sicherheitsrats, weiter zu verstärken.Nordkorea hatte am Samstagnachmittag von einem U-Boot im Meer vor Sinpo in der Provinz Süd-Hamgyong aus eine als SLBM vermutete ballistische Kurzstreckenrakete abgeschossen.Das Präsidialamt in Seoul hielt daraufhin eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats unter Vorsitz des nationalen Sicherheitsberaters Suh Hoon ab und verurteilte Nordkoreas Raketenstart scharf.