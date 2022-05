Südkorea meldet 20.601 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist auf etwa 20.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 20.601 Neuinfektionen bestätigt, darunter 20.582 lokal übertragene und 19 eingeschleppte Fälle.Die Zahl hat sich verglichen mit dem Vortag fast halbiert, stieg jedoch verglichen mit der Vorwoche um 525. Gegenüber der vorletzten Woche wurden 13.760 weniger Fälle erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 40 auf 23.400. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten ging um zwei auf 421 zurück. Verglichen mit dem täglichen Durchschnitt in der vergangenen Woche (2. bis 7. Mai) von 441 waren es 20 weniger.