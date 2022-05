Schauspielerin Kang Soo-youn im Alter von 55 Jahren gestorben

Photo : YONHAP News

Der koreanische Filmstar Kang Soo-youn ist am Samstag im Alter von 55 Jahren gestorben.Kang stand mit vier Jahren erstmals vor der Kamera und war über 50 Jahre lang in der Filmbranche tätig.Die Schauspielerin brach am 5. Mai in ihrem Haus wegen einer Hirnblutung zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie erlangte jedoch ihr Bewusstsein nicht wieder.Sie wurde durch die KBS-Serie „Diary of High School Student“ und den Film „Springtime of Mimi and Cheol-su“ zum Jungstar.1987 stieg sie mit dem Film von Regisseur Im Kwon-taek „The Surrogate Woman“ (Die Leihmutter) zu einem Weltstar auf. Sie gewann damit bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig als erste Südkoreanerin den Preis für die beste Schauspielerin.Sie wurde 1989 für ihre Rolle in „Aje aje bara aje“ (Der Pfad der Erleuchtung) beim Internationalen Filmfestival von Moskau als beste Schauspielerin ausgezeichnet.Kang sagte damals kurz nach der Ehrung, sie habe den Preis gewonnen, weil der Film großen Anklang gefunden habe und anerkannt worden sei.Kang spielte auch in Kassenschlagern wie „All That Falls Has Wings“ und „Blue in You“ mit.Auch außerhalb des Sets engagierte sie sich für das koreanische Kino. Sie beteiligte sich aktiv daran, dass eine bestimmte Quote der Leinwände für koreanische Produktionen reserviert bleibt und war auch Co-Vorsitzende des Exekutivkomitees des Busan Internationalen Filmfestivals.Kang kehrte jüngst nach neunjähriger Pause zur Schauspielerei zurück und wirkte im Science-Fiction-Film „Jung-E“ mit, dessen Dreharbeiten im Januar zu Ende gingen.Ihr plötzlicher Tod versetzte ihre Kolleginnen und Kollegen sowie Fans in tiefe Trauer.