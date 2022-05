Präsident Moon hofft in Abschiedsrede auf Fortsetzung der Erfolgsgeschichte Südkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Hoffnung geäußert, dass die neue Regierung die Erfolgsgeschichte der Republik Korea fortsetzen wird.Er wünsche, dass sie die Errungenschaften früherer Regierungen übernehmen und weiterentwickeln werde, um die Kraft des Landes zu vergrößern und in eine bessere Zukunft zu schreiten, sagte Moon in seiner Abschiedsrede am Montag in Cheong Wa Dae, dem Blauen Haus.Es sei wichtiger als alles andere, die Bürger in ihren Herzen zusammenzubringen, sagte Moon. Er forderte, die im Zuge der Wahl noch vertiefte Kluft des Konflikts zu überwinden und den Weg zur Integration der Bürger zu beschreiten, damit die Republik Korea noch kraftvoller auf dem Weg zum wahren Erfolg gehen könne.Zu den innerkoreanischen Beziehungen äußerte der scheidende Präsident, dass die Südkoreaner die Hoffnung auf eine neue Ära der koreanischen Halbinsel in Frieden und Wohlstand entwickelt hätten. Dass man nicht weiter nach vorne habe schreiten können, habe nicht allein daran gelegen, dass es am Willen oder den Bemühungen der Südkoreaner gefehlt habe. Es habe eine Mauer gegeben, die allein mit Südkoreas Willen kaum zu überspringen gewesen sei.Moon unterstrich zugleich, dass der Frieden eine Bedingung für das Überleben und den Wohlstand der Koreaner sei. Er hoffe sehnlichst, dass Süd- und Nordkorea den Dialog wieder aufnehmen und die Bemühungen um die Denuklearisierung und die Institutionalisierung des Friedens fortsetzen würden.Die Republik Korea sei ein Land großartiger Bürger, die von der Welt anerkannt und beneidet werde, sagte Moon weiter. Er hoffe, dass alle als großartige Bürger auf den gestiegenen Status des Staates stolz sein würden.