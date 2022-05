Parlamentarische Anhörung zu Justizministerkandidat Han begonnen

Photo : YONHAP News

Eine parlamentarische Anhörung zum Kandidaten für das Justizministeramt, Han Dong-hoon, hat heute begonnen.Die Minjoo-Partei Koreas warf Han vor, nicht kooperativ bei der Aushändigung von Unterlagen gewesen zu sein, die für die Überprüfung der Vorwürfe gegen ihn erforderlich seien.Han wird vorgeworfen, eine Wohnung auf unberechtigte Weise erworben und das Gesetz zu landwirtschaftlich genutzten Flächen verletzt zu haben. Zudem soll seine Tochter Hans Status genutzt haben, um sich Vorteile für die Aufnahme an der Universität zu verschaffen.Die Partei Macht des Volks betonte dagegen, dass auch Ministerkandidaten in der Moon Jae-in-Regierung nicht kooperativ bei der Aushändigung von Unterlagen gewesen seien. Die Minjoo-Partei habe zudem viele absurde Daten verlangt.Das Regierungs- und das Oppositionslager nahmen unterdessen am Montag einen Anhörungsbericht zum Verteidigungsministerkandidaten Lee Jong-sup an.Bisher wurden Anhörungsberichte für fünf nominierte Kabinettsmitglieder der neuen Regierung angenommen.