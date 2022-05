Yoon gibt Personalien für 20 Posten im Vizeministerrang bekannt

Photo : KBS News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag die Personalien für 20 Posten im Vizeministerrang in den 15 Ministerien präsentiert.Yoon habe mit der Entschlossenheit, dass kein Vakuum in der Regierungsführung entstehen sollte, die Personalentscheidungen bekannt gemacht, teilte sein Sprecherbüro mit. Unmittelbar nach dem Amtsantritt würden die Unterzeichnung und die Ernennung erfolgen.Zum Ersten Vizefinanzminister wurde Bang Ki-seon, Exekutivdirektor der Asiatischen Entwicklungsbank, designiert. Zweiter Vizefinanzminister soll Choi Sang-dae, Leiter des Budgetbüros des Finanzministeriums, werden.Yoon wählte für den Posten des Ersten Vizeaußenministers Cho Hyun-dong, Leiter des Büros für Investitions- und Technologieförderung Koreas der UN-Organisation für industrielle Entwicklung, aus. Zum Zweiten Vizeaußenminister wurde Lee Do-hoon designiert, früherer Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel.Den Posten des Vizevereinigungsministers soll Kim Ki-woong, früherer präsidialer Berater für Vereinigung, bekleiden. Shin Beom-cheol, Leiter des Forschungsinstituts für Wirtschaft und Gesellschaft, wurde zum Vizeverteidigungsminister bestimmt.Auch die Personalentscheidungen für die Posten der Vizeminister für Bildung, Inneres, Kultur, Landwirtschaft, Industrie, Gesundheit, Umwelt, Arbeit, Land, Ozeane sowie KMU (kleine und mittlere Unternehmen) wurden getroffen.